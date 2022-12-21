ЛОБНЯ (Московская область), 21 дек — ПРАЙМ. Целевые показатели по ремонту региональных дорог, которых планировалось достичь в 2024 году, уже почти выполнены — на два года раньше, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на церемонии открытия дорожных участков в нескольких российских регионах. Россия обновила 470 миллионов квадратных метров дорог

"Системная работа за три года повысила нормативное состояние дорог в агломерациях на 14%, региональных дорог — на 5,2%. Национальная цель, которую мы должны были достигнуть в 2024 году (не менее 50% региональных дорог в нормативном состоянии), уже в этом году практически достигнута. На два года раньше срока. У нас 0,3% не хватает", — поделился зампредседателя правительства.

Хуснуллин заверил, что в следующем году этот показатель будет достигнут. "Люди получат на целых практически два года раньше отремонтированные и хорошие дороги", — пояснил он.

Вице-премьер добавил, что цель по ремонту дорог в агломерациях тоже будет достигнута в основном в следующем году и лишь по нескольким регионам — в 2024-м.