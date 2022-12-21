ЛОБНЯ (Московская область), 21 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин открыл автомобильное движение по первому этапу Северного обхода Лобни и основному ходу автодороги Лобня — аэропорт Шереметьево (Лобненское шоссе) в Подмосковье, оба новых участка должны улучшить выезд из города. Объем строительства дорог в России вырос на 5,8 процента за десять месяцев

В среду глава правительства принял участие в церемонии открытия новых участков дорог вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

"Сейчас мы открываем участок Северного обхода Лобни, включая путепровод через железную дорогу. Именно этот переезд многие годы был причиной больших заторов. Ну и, конечно, долгие ожидания в пробках портили людям настроение, срывали планы, создавали дополнительные издержки для предпринимателей. Теперь наконец город сможет облегченно вздохнуть, а время пути до Москвы значительно сократится", — сказал Мишустин.

После завершения первого этапа строительства Северного обхода Лобни протяженностью 4,7 км проезд автотранспорта от Дмитровского шоссе до дороги Хлебниково – Рогачёво – Луговая, включая путепровод через железную дорогу Савёловского направления, осуществляется по шести полосам (по три в каждую сторону).

"При движении из Москвы заезд на Северный обход Лобни доступен через Стародмитровское и Дмитровское шоссе. При движении из Лобни в сторону Москвы в районе Дмитровского шоссе предусмотрен разворотный участок", — говорится в информационных материалах к мероприятию.

С началом движения по Северному обходу Лобни время выезда из города сократится с 1,5-2 часов до 20 минут. В ходе второго этапа работ на объекте построят развязки на Рогачевском и Дмитровском шоссе. Завершающим этапом станет строительство съезда в сторону Шереметьево. Полностью проект планируют реализовать в 2024 году. Мишустин запустил движение по двум дорогам на юге страны

Также Мишустин объявил о запуске движения по основному ходу автодороги Лобня – аэропорт Шереметьево (Лобненское шоссе). Работы здесь были завершены на год раньше срока. Проезжая часть была расширена с двух до четырех полос движения, построен новый мост через реку Мещериху, возведены два надземных пешеходных перехода возле деревни Носово и терминала В аэропорта Шереметьево, предусмотрены два разворотных участка в районе деревни Чашниково и вблизи моста через реку Мещериху с регулируемым перекрестком.

Общая протяженность участка реконструкции составит 6 км. Во втором квартале 2023 года планируется завершить работы по устройству боковых проездов, пешеходных зон и строительству пешеходных переходов в районе улиц Промышленной и 2-го Северного проезда.

"Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность Лобненского шоссе, сократить время в пути от города Лобни в сторону аэропорта Шереметьево и обратно на 30 минут, улучшить транспортную доступность деревни Чашниково и деревни Носово, а также обеспечить подъезд к жилым застройкам и промышленным предприятиям", — отмечается в справочных материалах к мероприятию.

Ранее на церемонии Мишустин по ВКС объявил о введении в эксплуатацию Северного обхода Анапы в Краснодарском крае и завершении реконструкции 30-километрового участка федеральной автодороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск.