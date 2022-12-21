МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Во вторник топ-менеджер Boeing сообщил поставщикам, что американский производитель самолетов наблюдает сильные признаки восстановления рынка. Компания назначила нового руководителя, отвечающего за цепочки поставок, задачей которого является восстановление промышленных линий поставок до "максимально благоприятного состояния". СМИ: китайская CASC и американский Boeing расширят сотрудничество

Вновь назначенный руководитель внутренней и внешней цепочки поставок Ихссане Мунир будет интегрировать стратегии и требования цепочки поставок во все программы самолетов, сообщил поставщикам гендиректор бизнеса коммерческих самолетов Boeing Стэн Дил.

"Несмотря на то, что мы как отрасль видим сильные признаки устойчивости и восстановления глобального рынка, мы все еще работаем над обеспечением стабильности и предсказуемости на наших заводах", — добавил Дил в записке для поставщиков с подробным описанием изменений. С указанным документом ознакомились корреспонденты Reuters.