СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — ПРАЙМ. Долгосрочных перекрытий Крымского моста в связи с ремонтно-восстановительными работами не планируется, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. На Крымском мосту досрочно возобновили автомобильное движение

"Сейчас активно проводятся мероприятия, связанные с ремонтом левой части Крымского моста, и возможны краткосрочные перекрытия движения в рамках проведения регламентных работ по восстановлению. Однако долгосрочных перекрытий не планируется. Поэтому все желающие могут планировать поездки в Крым и из Крыма беспрепятственно", — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов заявил, что восстановлением моста занимаются федеральные ведомства, а именно Минтранс РФ.

"Соответственно, только информация, исходящая от федеральных ведомств, может быть достоверной. На иные источники прошу не реагировать", — подчеркнул Аксенов.