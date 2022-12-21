МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour, что вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на 22 декабря, сообщили в пресс-службе туроператора. "Уральские авиалинии" отменили рейсы в Египет

"Авиакомпания iFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться 22 декабря. Об этом перевозчик уведомил Tez Tour сегодня", — сообщили в туроператоре.

Там уточнили, что вывозные рейсы для туристов, которые пребывают на курортах Египта в связи с вынужденной приостановкой полетной программы на этом направлении с 15 декабря, выполняются в плановом режиме. На данный момент в Россию вернулось уже почти 4 тысячи человек. Уточнялось, что в общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется организация свыше 15 рейсов.

"О дополнительных вариантах авиаперелета из Египта в связи с отменой рейса на 22 декабря информация ожидается в ближайшее время. При этом авиакомпания iFly продолжает прикладывать максимум усилий по согласованию необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта с целью продолжения полетной программы в Египет с 23 декабря", — добавили в туроператоре.

С минувшего четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу ведомство сообщило, что отметило существенные недостатки в документах iFly на полеты, после чего компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 21 декабря.