МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Внедрение сквозной технологии позволит увеличить мощности терминала в Забайкальске на границе с Китаем до 1 миллиона TEU в течении ближайших лет, рассказал основатель группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев. Объем грузоперевозок на границе с КНР в Приморье вырос за 11 месяцев

"На следующей неделе мы открываем сквозную технологию на нашем терминале в Забайкальске… С развитием нашего терминала через пару лет мы видим мощность терминала в 1 миллион контейнеров в 20-футовом эквиваленте", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Это крупнейший терминал страны на границе с КНР, это крупнейший импортно-экспортный трафик между двумя странами. Сквозная технология позволит увеличить количество обрабатываемых контейнерных поездов до девяти в сутки, а уже в следующем году планируем вместе с РЖД на 12 пар контейнерных поездов в сутки с нынешних четырёх-пяти", — пояснил он.

Кроме того, Шишкарев поделился успешными результатами после введения в прошлом году технологии удлинения причала на 280 метров и запущенных мощностей на зерновом терминале КСК в Новороссийске, которые позволили терминалу единственному в стране принимать суда грузоподъемностью более 100 тысяч тонн.

"Четыре таких судна были обработаны у причала терминала КСК… Результаты превышают результаты прошлого года — на утро была цифра почти 5 миллионов 700 тысяч… Если погода позволит, я думаю, цифра будет близкая 6 миллионам. Это — новый рекорд, важно отметить, что в ноябре терминал обработал 700 тысяч тонн за один месяц", — рассказал Шишкарев.

Также ранее одна из структур группы компаний — Global Ports — приобрела участки в порту Восточный с целью увеличить мощности терминала Восточной стивидорной компании (входит в Global Ports) в 2,6 раза, до 1,8 миллионов ТEU к 2031 году.

Группа компаний "Дело" — один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов РФ. В структуру группы входит стивидорный холдинг "Дело Портс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. В 2019 году группа "Дело" приобрела 100% акций "Трансконтейнера" за 120 миллиардов рублей.