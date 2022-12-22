МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Группа "Дело" прорабатывает новый транспортный маршрут через Иран, проект может быть реализован совместно с катарскими фондами, рассказал основатель группы Сергей Шишкарев. Иран заинтересован в поставках арбузов в Россию, заявил посол

"Я был в Катаре… Кстати, провел переговоры по определенному новому транспортному маршруту через Иран, который мы, возможно, будем реализовывать вместе с фондами из Катара", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

В октябре Шишкарев говорил, что группа ведет переговоры с властями ОАЭ о создании транспортного хаба в одном из эмиратов — Рас-эль-Хайме — для обслуживания российской внешнеторговой логистики.

Группа компаний "Дело" – один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов РФ. В структуру группы входит стивидорный холдинг "Дело Портс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. В 2019 году группа "Дело" приобрела 100% акций "Трансконтейнера" за 120 миллиардов рублей.