МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Тарифы на железнодорожных дорогах в Великобритании вырастут в марте 2023 года на рекордные за 10 лет 5,9%, сообщила в четверг газета Telegraph. Продовольственная инфляция в Британии достигла максимума за 45 лет

"Железнодорожные тарифы увеличатся на 5,9% в следующем году… Сегодняшнее повышение – самое большое с 2012 года, когда (тарифы были повышены) на 6,2%", — говорится в сообщении издания.

При этом рост цен на тарифы стал рекордным даже несмотря на изменение способа повышения цен. С момента приватизации железных дорог более 25 лет назад регулируемые железнодорожные тарифы повышались в соответствии с инфляцией, и отмечаемое увеличение стоимости проездов никогда не было выше или ниже индекса розничных цен более чем на 1%, говорится в заявлении, распространенном в четверг британским правительством.

В этом году власти провели "крупнейшее вмешательство в истории" и решили ограничить максимальный порог роста цен на уровне в 5,9%. Это на 6,4% ниже, чем зафиксированный в этом году индекс потребительских цен, и соответствует среднему росту доходов населения в июле 2022 года. Без такого вмешательства цены на железнодорожные тарифы увеличились бы на 12,3%, сказано в документе.

Изменения вступят в силу 5 марта 2023 года, отмечается в заявлении.

Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.