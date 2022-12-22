МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour, что вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на 23 декабря из Москвы и 24 декабря из Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора. iFly отменила вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 22 декабря

"Авиакомпания iFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться из Москвы 23 декабря, а также из Уфы 24 декабря", — сообщили в туроператоре Tez Tour.

Там уточнили, что вывозные рейсы для туристов, пребывающих на египетских курортах по линии Tez Tour, выполняются в штатном режиме согласно утвержденному плану. "На данный момент в Россию вернулось уже почти 6 тысяч человек. Информация о дополнительных вариантах авиаперелета из Египта в связи с частичным снятием полетной программы перевозчика ожидается в ближайшее время", — добавили в компании.

Кроме того, iFly заявила о предварительном согласовании рейсов в Египет с властями России и Иордании, ждет разрешения от Росавиации, заявили в туроператоре.

"На этой неделе состоялось совещание в правительстве РФ при участии МИД России по вопросу возобновления полетных программ отечественных перевозчиков, маршрут следования которых проходит через воздушное пространство Иордании, после которого авиакомпания iFly уведомила туроператора о согласовании необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта и уполномоченными органами государственной власти в Иордании, а также подтвердила намерения продолжить выполнение рейсов в Египет с 24 декабря в случае оперативного получения разрешения от Росавиации", — сообщили там.

"Авиакомпания iFly ожидает решения по возможности использования воздушного пространства Иордании при выполнении рейсов в Египет не от уполномоченных органов государственной власти РФ, а от властей королевства. Авиакомпания iFly готова возобновить полетную программу в Египет незамедлительно после того, как такое разрешение будет получено", — сообщили в туроператоре.

С минувшего четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация на прошлой неделе сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу ведомство сообщило, что отметило существенные недостатки в документах iFly на полеты.