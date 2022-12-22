МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Камаз" по итогам 2022 года получит рекордную чистую прибыль по МСФО, она составит более 5 миллиардов рублей, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин. "Камаз" раскрыл прогнозный план продаж автомобилей в 2023 году

"Мы завершим год по финансовым показателям значительно лучше чем самый удачный за историю 2021 год. У нас есть уверенность, что показатели уже сегодня будут лучше", — рассказал он.

Топ-менеджер также уточнил, что, согласно утвержденному бизнес-плану на 2023 год, автопроизводитель намерен получить чистую прибыль на уровне 5 миллиардов рублей.

"В этом году — лучше, чем эти показатели", — добавил Когогин.

Согласно ранее опубликованным данным, чистая прибыль "Камаза" по МСФО в 2021 году составила 4,633 миллиарда рублей.

Когогин также заявил, что "Камаз" согласно бизнес-плану на 2023 год увеличит инвестпрограмму на 33% в годовом выражении, она составит порядка 20 миллиардов рублей.

"Инвестпрограмма на следующий год в бизнес-плане заложена 20 миллиардов рублей. В этому году было 14 миллиардов, но около 15 миллиардов мы потратим, сейчас заключительные финансовые операции проходят", — сказал он.

"То есть мы программу инвестиционную не остановили, наша компания находится на финише всех основных инвестиций: у нас осталось только одно — мосты. Проект сформирован. Как и что финансировать, мы понимаем, по этой дороге идем. Все остальное связано только с расширением мощностей: нам производства двигателей Р6 сегодняшнего хватает на 2023 год и почти на весь 2024. К концу 2024 года мы уже должны увеличить мощности по выпуску этого мотора", — добавил Когогин.

Кроме того, по его словам, "Камаз" намерен продать в РФ и на экспортных рынках около 40 тысяч грузовиков, а с учетом федеральных заказов — 44 тысячи, что соответствует уровню 2022 года.

"Наши намерения — порядка 40 тысяч", — сказал он, отвечая на вопрос о планах по продажам на следующий год по базовому сценарию компании, подразумевающему рынок тяжелых грузовиков на уровне 65-68 тысяч. Также топ-менеджер подчеркнул, что этот показатель не включает заказы федеральных заказчиков из силовых структур.

В "Камазе" уточнили, что в условиях неопределенности по федеральным заказам за основу бизнес-плана был взят осторожный показатель 40 тысяч. С их же учетом показатель выйдет на уровень продаж 2022 года, добавили там же. Как ранее уточнял Когогин, продажи компании в 2022 году составят порядка 44 тысяч грузовиков.

Также, по данным Когогина, согласно оптимистическому сценарию (рынок — 75-79 тысяч грузовиков) компания продаст в 2023 году 44 тысячи грузовиков без учета госзаказа.

Топ-менеджер уточнил, что данные по продажам уже включают экспорт. В этом году он составит порядка 4 тысяч автомобилей, на следующий год запланированы аналогичные показатели. "Наши клиенты — это в основном СНГ, те рынки, на которых мы присутствовали", — добавил он.

Наконец, топ-менеджер отметил, что компания продолжит инвестировать в развитие проекта электробусов.

"Камаз" планирует начать производство обновленного электробуса с увеличенной долей российских компонентов и компонентов из дружественных стран в феврале 2023 года, сообщили журналистам в компании.

"Очень сложный был вопрос ухода от компонентной базы европейской по электробусам. Задачу решили. Образец прошел тестовые испытания, покатаем его ещё зимой, посмотрим. А так в целом мы намерены с февраля месяца приступить к подготовке производства и участвовать в тендере, который должна объявить Москва", — сказал Когогин.

В пресс-службе "Камаза" уточнили РИА Новости, что подготовка к производству не займет много времени, серийный выпуск обновленного электробуса начнется также в феврале. В новинке будет увеличена доля российских компонентов и компонентов из дружественных стран.