МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Три села и поселок в Приморском крае остаются без дорожного сообщения с остальным регионом из-за выпавшего снега, рассказали в Примавтодоре. Страховщики оценили, сколько можно получить за ущерб от снега на даче

На утро воскресенья проезда не было в села Фурманово, Маргаритово, Лиственное, Серафимовка, в поселки Моряк-Рыболов, Тимофеевка, Ракушка и к краевой больнице "Евгеньевская". Топливо и хлеб в населенные пункты отправили вертолетом, сообщили в краевом правительстве.

"Отрезанными остаются Фурманово, Маргаритово, Моряк-Рыболов, Лиственное. Везде идёт очистка от снега", — говорится в публикации в Telegram-канале Примавтодора.

В Приморье с 21 декабря три дня бушевал мощный снежный циклон. Населенные пункты в девяти районах Приморья отрезало. Несколько тысяч потребителей остались без света. Режим ЧС ввели в Кавалеровском и Дальнегорском округах. Объем осадков в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысил месячную норму, в Ольгинском, где находятся четыре отрезанных снегом населенных пункта, — в 4 раза. Во время прохождения циклона движение фур во Владивосток запрещали, они стояли на въезде в город трое суток, потом запрет сняли.