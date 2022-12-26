ВЛАДИВОСТОК, 26 дек — ПРАЙМ. Во Владивостоке снова запрещен въезд большегрузных автомобилей, чтобы расчистить город после снежного циклона, сообщила мэрия Владивостока. В Приморье восстановили движение на дорогах после трехдневного снегопада

"Завтра во Владивостоке будет введен запрет на въезд в город большегрузов свыше пяти тонн. Ограничения будут действовать с 6.30 (23.30 мск понедельника) до 21.30 (14.30 мск)", — сказано в сообщении.

По данным властей, запрет поможет "разгрузить улицы, быстрее производить работы по вывозу собранного вдоль дорог снега".

В Приморье с 21 декабря три дня бушевал мощный снежный циклон. Несколько тысяч потребителей остались без света. Режим ЧС ввели в Кавалеровском и Дальнегорском округах. Осадки в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском — в четыре раза. На утро понедельника без транспортного сообщения остаются три села и поселок в Ольгинском округе. Во время прохождения циклона движение большегрузов во Владивосток запрещали, они стояли на въезде в город трое суток, потом запрет снимали.