МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания iFly уведомила туроператора Tez Tour о вынужденной отмене программы международных рейсов в Египет из России, обязательства по вывозу уже находившихся в этой стране пассажиров она выполнила почти в полном объеме — рейсами других перевозчиков, сообщили журналистам в туроператоре. Red Wings начнет полеты на Шри-Ланку со среды

"В связи с отсутствием разрешения на использование воздушного пространства Иордании, а также введенными ограничениями на пролет ряда других государств, авиакомпания IFly уведомила Tez Tour о вынужденной отмене программы международных рейсов в Египет из пунктов на территории Российской Федерации", — сообщили в туроператоре.

"На текущий момент авиакомпания практически в полном объеме выполнила обязательства по вывозу 7,5 тысячи пассажиров с территории Египетской Арабской Республики, организовав 22 вывоза на рейсах сторонних авиаперевозчиков в Москву и другие регионы России", — добавили в компании.

В Tez Tour сообщили, что в случае положительного развития событий полетная программа будет восстановлена, о чем туроператор дополнительно проинформирует своих партнеров и клиентов. В компании также уточнили, что возврат денежных средств по несостоявшимся турам предусмотрен в полном объеме.

"По вопросам аннуляции необходимо обращаться по месту бронирования. Приносим глубочайшие извинения за доставленные неудобства и информируем о продолжении работы по получению разрешения на выполнение авиаперелетов в Египет", — указали в Tez Tour.

Единичные туристы Tez Tour остаются в Хургаде, сообщили в туроператоре.

"В Хургаде по состоянию на 26 декабря остаются единичные туристы, чей отпуск еще не завершен. Им предложат варианты авиаперелета в индивидуальном порядке. Вывоз туристов из Шарм-эш-Шейха будет осуществляться с 28 по 31 декабря", — рассказали в компании.

С 15 декабря авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании.