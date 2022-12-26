КЕМЕРОВО, 26 дек — ПРАЙМ. Железнодорожники в 2023 году обязуются вывезти из Кузбасса в восточном направлении не менее 53,1 миллиона тонн угля, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на допсоглашение к документу о взаимодействии по обеспечению перевозки железнодорожным транспортом продукции, производимой на территории региона, на период 2019-2035 годов, подписанное губернатором Сергеем Цивилевым и председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. Путин оценил возможность приватизации угольных предприятий в ЛНР

"Кузбасс обязуется предоставить к перевозке, а ОАО "РЖД" — гарантированно вывезти в восточном направлении на экспорт не менее 53,1 миллиона тонн угля. Индикативный объем вывоза кузбасского угля на экспорт через восточный полигон ОАО "РЖД", предусмотренный допсоглашением, — 55,1 миллиона тонн угля", – говорится в сообщении.

В соответствии с подписанным дополнительным соглашением, ОАО "РЖД" организовывает перевозки грузов с очередностью, "предусмотренной постановлением правительства Российской Федерации от 25.11.2003 №710 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования" (при возобновлении действия данного нормативного правового акта), а также временными правилами определения очередности перевозок грузов, утвержденными протоколом правления ОАО "РЖД" в соответствии с поручениями правительства РФ на период приостановки действия Правил недискриминационного доступа".

"Сегодняшние договоренности — результат нашей долгой совместной работы. Это принципиальная тема для дальнейшего развития угольной промышленности Кузбасса, вопрос находится на контроле президента России Владимира Владимировича Путина. В связи с санкционной политикой Запада восточное направление, и ранее бывшее приоритетным, приобрело стратегическое значение для вывоза угля", — цитирует пресс-служба слова Сергея Цивилева.