МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Правительство России в 2023 году направит более 550 миллионов рублей на доработку самолета Ил-114, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. iFly вынужденно отменила программу международных рейсов в Египет из России

"Предоставить в 2023 году из федерального бюджета публичному акционерному обществу "Объединенная авиастроительная корпорация"… в целях финансирования затрат по доработке самолета Ил-114 в рамках федерального проекта "Государственная поддержка российских организаций самолетостроения" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности" бюджетные инвестиции в размере 554400 тысяч рублей", — говорится в тексте распоряжения.

Отмечается, что обеспечение проведения указанных мероприятий поручено Минпромторгу и Росимуществу совместно с ОАК.

Кроме того, в 2023 году правительство выделит ОАК почти 900 миллионов рублей на реализацию проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Предоставить в 2023 году из федерального бюджета бюджетные инвестиции публичному акционерному обществу "Объединенная авиастроительная корпорация"… в размере 896868,9 тысячи рублей в целях финансового обеспечения затрат в рамках реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета", — говорится в документе.