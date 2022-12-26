МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Правительство России разрешило в 2023 году двум казахстанским судам многоразовый транзит из Каспийского моря в Азовское по маршруту из Астрахани в Ростов-на-Дону, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Разрешить в период навигации 2023 года многоразовый проход в целях транзита по внутренним водным путям Российской Федерации из Каспийского моря в Азовское по маршруту г. Астрахань-р. Волга-Волго-Донской судоходный канал-г. Ростов-на Дону и в обратном направлении судов "Жибек Жолы" и "Атамекен", плавающих под флагом Республики Казахстан", — говорится в документе.

Уточняется, что с казахстанские суда будут проходить пограничный, таможенный, санитарно-эпидемиологический, а также фитосанитарный и ветеринарный контроль в пунктах пропуска через российскую границу.