МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания Ethiopian Airlines после двухлетнего перерыва возобновит рейсы из Аддис-Абебы в город Мэкэле, административный центр региона Тыграй, в котором в 2020 году начался конфликт с центральной властью. В зоне турбулентности. Эксперты подвели итоги года в российской авиации

"Мы искренне рады возобновлению наших рейсов (из столицы) в Мэкэле. Возобновление этих рейсов позволит семьям воссоединиться, будет способствовать восстановлению торговой деятельности, стимулировать туристический поток и принесет еще много возможностей, которые будут служить нашему обществу", — говорится в заявлении гендиректора Ethiopian Airlines Group Месфина Тасева, опубликованном во вторник на сайте перевозчика.

В понедельник представитель "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) Гетачев Реда сообщил, что официальная делегация правительства Эфиопии прибыла в Тыграй впервые после начала конфликта.

В начале ноября между правительством Эфиопии и повстанцами Тыграя было подписано соглашение о прекращении боевых действий. Отмечается, что соглашение предусматривает разоружение сил Тыграя в течение нескольких недель. В числе других вопросов, которые обсуждались на переговорах, это восстановление работы интернета и телекоммуникаций в регионе, а также возобновление работы банков и поставок гуманитарной помощи.

Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ), который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.

Предыдущее соглашение было достигнуто в марте 2022 года, когда власти Эфиопии объявили о введении бессрочного прекращения огня для доставки гуманитарной помощи в Тыграй. После пятимесячного перемирия боевые действия возобновились в августе.