МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Провозная способность Восточного полигона в 2023 году должна увеличиться на 18 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Якутия продолжит завозить грузы в арктические районы по Севморпути

"Мы все силы бросили на Восток. Для нас это сейчас основное направление. Не все нам удалось сделать по Восточному полигону: мы в целом показателей планируемой провозной способности достигли, но объемы строительства РЖД не все выполнили. Но обещают в следующем году скорректировать, там были объективные и субъективные причины. Но провозные способности сохранены — это ключевой вопрос", — сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

Говоря о планах на будущий год, вице-премьер заявил о необходимости выйти на большие объемы перевозок.

"В 2023 году мы должны везти 158 миллионов тонн. В этом году мы везем 138 миллионов тонн, но сейчас досчитывает РЖД, может, вытянем 140 миллионов. У нас фактически добавляется 18 миллионов тонн грузов — это очень много", — отметил он.

Восточный полигон расположен в границах четырех железных дорог — Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной. Он обслуживает транспортные потребности 14 субъектов РФ и обеспечивает транзит для всей страны. ОАО "РЖД" с 2013 года реализует комплекс первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры полигона. Его цель — ликвидация "узких мест" на железных дорогах для обеспечения дополнительного объема перевозок грузов российских компаний.