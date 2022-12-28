МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. "РЖД Логистика" (дочерняя компания Российских железных дорог, РЖД) организовала экспортную отправку контейнерного поезда с газетной бумагой по восточной ветке международного транспортного коридора "Север — Юг" в Индию, сообщают РЖД. Россия и Индия упростят условия поставок авиатехники

"Отправили контейнерный поезд с газетной бумагой в Индию. "РЖД Логистика" организовала экспортную отправку контейнерного поезда с бумажной продукцией по восточной ветке международного транспортного коридора "Север-Юг". 53 сорокафутовых контейнера отправлены со станции Нигозеро (Карелия) и проследуют через территорию Казахстана, Туркменистана и Ирана до порта Ченнай в Индии", — отмечается в сообщении на телеграм-канале компании.

Грузоотправителю предоставлен комплексный сервис, включающий обеспечение подвижным составом и экспедирование груза до пункта назначения. Состав сформирован из 32 80-футовых платформ "РЖД Бизнес Актив", уточняет компания.