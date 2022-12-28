КРАСНОДАР, 28 дек — ПРАЙМ. В Краснодарском крае не осталось грузовиков, ожидающих на перехватывающих стоянках очереди на переправу через Керченский пролив, сообщили в оперативном штабе региона. Крымский мост будет работать в штатном режиме в новогодние праздники

"В Краснодарском крае нет очереди на Керченскую переправу", — сказано в сообщении.

Уточняется, что за минувшие сутки паромы "Керченский-2", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 278 машин и 324 пассажира.

В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что в среду по проливу действует штормовое предупреждение.