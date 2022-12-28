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2022
https://1prime.ru/transport/20221228/839333860.html
На Кубани закончилась очередь из грузовиков на Керченскую переправу
Транспорт
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. В Краснодарском крае не осталось грузовиков, ожидающих на перехватывающих стоянках очереди на переправу через Керченский пролив, сообщили в оперативном штабе региона. "В... ПРАЙМ, 28.12.2022
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, краснодарский край, керченская паромная переправа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КРАСНОДАР, 28 дек — ПРАЙМ. В Краснодарском крае не осталось грузовиков, ожидающих на перехватывающих стоянках очереди на переправу через Керченский пролив, сообщили в оперативном штабе региона.
"В Краснодарском крае нет очереди на Керченскую переправу", — сказано в сообщении.
Уточняется, что за минувшие сутки паромы "Керченский-2", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 278 машин и 324 пассажира.
В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что в среду по проливу действует штормовое предупреждение.