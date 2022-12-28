МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Более 50 рейсов в среду днем задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". Россияне теперь могут подключаться к электросетям, не выходя из дома

По информации на 14.36 мск, в аэропорту "Внуково" девять рейсов задержано, восемь отменено; в аэропорту "Домодедово" 18 рейсов задержано и 12 отменено; в аэропорту "Шереметьево" девять рейсов задержано, один отменен.

Ранее в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что по прогнозу снегопад в Москве ослабеет к вечеру, а температура воздуха ожидается до минус 2 градусов Цельсия.