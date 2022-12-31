МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. По меньшей мере 42 рейса задержаны и 61 отменен в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром из-за непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

По информации на 10.51 мск субботы, во "Внуково" 14 рейсов задержаны и пять отменены; в "Домодедово" 21 рейс задержан и один отменен. В "Шереметьево" семь рейсов задержаны и 55 отменены.