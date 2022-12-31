МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Московский дептранс предупредил жителей города об ограничении движения в центре в новогодние выходные. Стало известно, сколько электричества россияне тратят в Новый год

Причина — праздничные мероприятия и Рождественские богослужения в Храме Христа Спасителя.

Как сообщается в телеграм-канале ведомства, с 17.00 до 18.00 и с 20.00 до 21.00 закроют для проезда одну полосу на Моховой улице.

С 9.00, а затем с 12.00 перекроют движение на улице Ильинка от Биржевой площади до Красной площади д.5. В тот же день с 18.00 до 20.00 будет недоступен участок Волхонки от Соймоновского проезда до Пречистенской набережной.

С 20.00 7 января до 03.00 8 января недоступной окажется улица Ленивка.