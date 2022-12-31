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2022
https://1prime.ru/transport/20221231/839369432.html
Правительство продлило временные правила лизинга зарубежных самолетов
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Правительство продлило на два года временные правила лизинга зарубежных самолетов, принадлежащих российским компаниям. Соответствующее постановление подписал премьер-министр... ПРАЙМ, 31.12.2022
транспорт, бизнес, новости, правительство рф, лизинг, самолеты, аренда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Правительство продлило на два года временные правила лизинга зарубежных самолетов, принадлежащих российским компаниям.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Таким образом установленный порядок будет действовать до 2024 года.