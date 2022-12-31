МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Правительство продлило на два года временные правила лизинга зарубежных самолетов, принадлежащих российским компаниям.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Таким образом установленный порядок будет действовать до 2024 года.