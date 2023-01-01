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Босфорский пролив закрыли из-за сильного тумана
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Движение судов через пролив Босфор в Стамбуле приостановили, передает местный телеканал A Haber. Причина – сильный туман. Как уточняется, проход кораблей невозможен в обоих... ПРАЙМ, 01.01.2023
транспорт, бизнес, новости, турция, корабли, босфорский пролив
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Движение судов через пролив Босфор в Стамбуле приостановили, передает местный телеканал A Haber.
Причина – сильный туман.
Как уточняется, проход кораблей невозможен в обоих направлениях.
В пятницу из-за тумана был остановлен транзит судов через Дарданеллы.