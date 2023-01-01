МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Движение судов через пролив Босфор в Стамбуле приостановили, передает местный телеканал A Haber. Бангладеш запретил вход российскому судну с грузом для АЭС, сообщили СМИ

Причина – сильный туман.

Как уточняется, проход кораблей невозможен в обоих направлениях.

В пятницу из-за тумана был остановлен транзит судов через Дарданеллы.