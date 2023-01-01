МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Самое заметное снижение среднего чека на билеты в 2022 году в России было зафиксировано на авианаправлениях Чита — Хабаровск, Южно-Сахалинск — Благовещенск, Хабаровск — Улан-Удэ и Ленск — Иркутск, снижение по ним составило 32-42%, говорится в исследовании сервиса путешествий "Туту.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. OneTwoTrip рассказал о популярных туристических направлениях в январе

Сервис составил рейтинг самых подешевевших авианаправлений по итогам 2022 года. Аналитики изучили данные о билетах, оформленных для перелета в период с 1 января по 31 декабря по России. В результате в рейтинг вошли варианты, где снижение среднего чека за год составило от 10% до 42% по сравнению с 2021 годом.

"Список авианаправлений с самым заметным снижением среднего чека возглавил маршрут Чита — Хабаровск. Средний чек здесь оказался на 42% ниже, чем годом ранее (сократился с 18,7 тысячи до 10,9 тысячи рублей туда-обратно)", — рассказали в сервисе.

Аналитики отметили, что на 40% в среднем стали доступнее перелеты по направлению Южно-Сахалинск — Благовещенск (с 16,6 тысячи рублей туда-обратно в 2021 году до 10 тысяч в 2022 году). "Примерно на треть сократились средние чеки за перелет по маршрутам Хабаровск — Улан-Удэ (-34%) и Ленск — Иркутск (-32%), и примерно на четверть — Красноярск — Иркутск (-27%) и Красноярск — Благовещенск (-25%)", — сообщили в "Туту.ру". Россиянам предложили в январе съездить на родину Деда Мороза

Далее в списке рекордсменов по сокращению среднего чека за год следуют направления Чита — Владивосток (-21%) и Южно-Сахалинск — Южно-Курильск (-17%). На 15-16% сократились средние чеки за перелет по направлениям Петропавловск-Камчатский — Владивосток, Талакан — Иркутск, Москва — Якутск.

Также в рейтинг вошли маршруты Новосибирск — Красноярск, Тюмень — Ноябрьск, Новый Уренгой — Махачкала, Москва — Архангельск, Южно-Сахалинск — Хабаровск, Иркутск — Екатеринбург, Москва — Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург — Калуга и Хабаровск — Благовещенск. Снижение среднего чека на этих маршрутах составило 10-13%.