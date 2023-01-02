МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Туристический ретропоезд "Лахта" отправится в понедельник в свой первый рейс из Санкт-Петербурга в Выборг. Россиянам дали советы, как выгодно купить билет на поезд в 2023 году

"2 января 2023 года в 8.30 мск отправится в свой первый рейс с Финляндского вокзала в Выборг туристический ретропоезд "Лахта", — сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

Отмечается, что это отремонтированный 10-вагонный электропоезд ЭР2К-980, выпущенный полвека назад. Интерьер вагонов выполнен в стилистике 1970-1980-х годов, что позволит пассажирам погрузиться в атмосферу тех лет.

Для создания праздничной атмосферы поезд украсили новогодними гирляндами и мишурой, а в пути следования первых пассажиров будут сопровождать Дед Мороз и Снегурочка.

Маршрут ретропоезда "Лахта" разработан с учетом возможности посещения пассажирами туристических объектов и мест для зимних видов спорта. В том числе в пути следования ретропоезда предусмотрена остановка у остановочного пункта 69 километр, который расположен недалеко от лыжных склонов.

"На время курсирования ретропоезда будет организован бесплатный автобусный трансфер, на котором пассажиры утреннего рейса "Лахты", прибывающего в 09.40 мск на остановочный пункт 69 километр смогут добраться до курорта "Игора". В обратном направлении автобус будет ожидать пассажиров ретропоезда у входа на горнолыжные спуски в 19.05 мск, чтобы довезти до остановочного пункта 69 километр", — говорится в сообщении.

Электропоезд "Лахта" будет курсировать в дни новогодних праздников — ежедневно с 2 по 8 января 2023 года.