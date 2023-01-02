АНКАРА, 2 янв — ПРАЙМ. Движение кораблей по проливу Дарданеллы приостановили в понедельник в связи с сильным туманом, сообщили в турецком управлении службы по движению судов. В Турции оценили сроки создания инфраструктуры для газового хаба

Как уточняется, ограничения касаются транзита через пролив в обоих направлениях.

Мера начала действовать с 5.30 утра и будет отменена после улучшения погодных условий.

Паромное сообщение идет в штатном режиме, добавляется в сообщении.