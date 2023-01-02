2023-01-02T08:14:03+03:00
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2023
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Транзит судов через Дарданеллы вновь приостановили
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Движение кораблей по проливу Дарданеллы приостановили в понедельник в связи с сильным туманом, сообщили в турецком управлении службы по движению судов. Как уточняется, ограничения... ПРАЙМ, 02.01.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 2 янв — ПРАЙМ. Движение кораблей по проливу Дарданеллы приостановили в понедельник в связи с сильным туманом, сообщили в турецком управлении службы по движению судов.
Как уточняется, ограничения касаются транзита через пролив в обоих направлениях.
Мера начала действовать с 5.30 утра и будет отменена после улучшения погодных условий.
Паромное сообщение идет в штатном режиме, добавляется в сообщении.