МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Транзит кораблей через Дарданеллы возобновили, судоходство вновь идет в штатном режиме, сообщило профильное ведомство в Турции. Босфорский пролив закрыли из-за сильного тумана

Утром в понедельник движение в обоих направлениях было закрыто в связи с густым туманом. Ограничение действовало дольше четырех часов.

Позже туман рассеялся.

При этом проход судов по Босфору закрыт с воскресенья также по причине погодных условий.