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2023
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Турецкие власти возобновили транзит судов через Дарданеллы
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Транзит кораблей через Дарданеллы возобновили, судоходство вновь идет в штатном режиме, сообщило профильное ведомство в Турции. Утром в понедельник движение в обоих направлениях... ПРАЙМ, 02.01.2023
транспорт, бизнес, новости, турция, пролив дарданеллы, судоходство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Транзит кораблей через Дарданеллы возобновили, судоходство вновь идет в штатном режиме, сообщило профильное ведомство в Турции.
Утром в понедельник движение в обоих направлениях было закрыто в связи с густым туманом. Ограничение действовало дольше четырех часов.
Позже туман рассеялся.
При этом проход судов по Босфору закрыт с воскресенья также по причине погодных условий.