МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Партия ЛДПР предложила отменить для школьников плату за проезд в общественном транспорте в зимнее время. Юрист объяснил, как изменятся ПДД в 2023 году

Соответствующее обращение в адрес главы Минтранса направил депутат Василий Власов, с документом ознакомились РИА Новости.

Речь идет о том, чтобы сделать проезд бесплатным для учеников в зимние месяцы, когда недоступность городского транспорта угрожает жизнью и здоровью детей.

В документе также упоминается закон от 2021 года, согласно которому ребенка в возрасте до 16 лет нельзя высаживать, если у него нет билета или денег на проезд. В тесте отмечается, что работники транспорта продолжают нарушать этот запрет, в том числе и зимой.