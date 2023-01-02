АЛМА-АТА, 2 янв — ПРАЙМ. Самолет Air Astana в понедельник попал в зону сильной турбулентности, несколько человек пострадали. Более 20 самолетов не смогли сесть в Стамбуле из-за тумана

Согласно сообщению пресс-службы казахстанской авиакомпании, борт совершал перелет из Ташкента в Алма-Ату. Во время рейса воздушное судно внезапно оказалось в зоне турбулентности. У семи пассажиров обнаружили травмы и ожоги.

Несмотря на инцидент, самолет смог приземлиться в городе назначения, пострадавшим оказали медицинскую помощь.

В связи с происшествием проведут расследование, добавляется в сообщении.