Самолет Air Astana попал в зону сильной турбулентности
Самолет Air Astana попал в зону сильной турбулентности, пострадали семь пассажиров
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АЛМА-АТА, 2 янв — ПРАЙМ. Самолет Air Astana в понедельник попал в зону сильной турбулентности, несколько человек пострадали.
Согласно сообщению пресс-службы казахстанской авиакомпании, борт совершал перелет из Ташкента в Алма-Ату. Во время рейса воздушное судно внезапно оказалось в зоне турбулентности. У семи пассажиров обнаружили травмы и ожоги.
Несмотря на инцидент, самолет смог приземлиться в городе назначения, пострадавшим оказали медицинскую помощь.
В связи с происшествием проведут расследование, добавляется в сообщении.