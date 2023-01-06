АШХАБАД, 6 янв — ПРАЙМ. Пекин готов оказать Ашхабаду помощь в создании транспортной инфраструктуры, следует из совместного заявления, подписанного председателем КНР Си Цзиньпином президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, по итогам переговоров в китайской столице, сообщает в пятницу Государственное информагентство Туркмении. Туркмения и Китай активизируют сотрудничество в газовой сфере

Согласно документу, стороны отметили, что инфраструктурная взаимосвязанность является новой точкой роста в отношениях всестороннего стратегического партнерства между Туркменистаном и Китаем. В этой связи была подчеркнута необходимость ускорения согласования проекта "Соглашения между правительством Туркменистана и правительством КНР о международном автомобильном транспорте", отмечена необходимость содействия сотрудничеству между двумя странами в сфере соединения дорог и трансграничного транспорта, увеличения количество рейсов и объема перевозок железнодорожных контейнерных поездов Китай-Кыргызстан-Туркменистан-Иран и международных мультимодальных перевозок Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан. Также стороны отметили необходимость продолжения контактов и взаимодействия в рамках ЦАРЭС, ОСЖД и других многосторонних механизмов.

"Китайская сторона выражает готовность оказать Туркменистану содействие в ускорении строительства транспортной инфраструктуры и создании современной транспортно-логистической системы", — подчеркивается в совместном заявлении Туркменистана и КНР.