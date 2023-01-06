МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Около 300 дополнительных поездов дальнего следования холдинга РЖД доставят 6-8 января пассажиров после новогоднего отдыха, сообщила компания. РЖД отправили поезд с газетной бумагой в Индию

"С 6 по 8 января поездами дальнего следования воспользуется порядка 1 миллиона россиян… В эти дни будут курсировать почти 300 дополнительных поездов", — говорится в сообщении РЖД в телеграм-канале.

Компания отмечает, что эти даты станут вторым пиковым периодом для поездок по железной дороге в новогодние праздничные каникулы.

Доппоезда совершат поездки по наиболее востребованным направлениям, в том числе: Москва – Санкт-Петербург – Москва; Москва – Адлер – Москва; Москва – Анапа – Москва; Москва – Казань – Москва; Москва – Новороссийск – Москва.

РЖД ранее сообщали, что для перевозок в период новогодних праздников назначили свыше 1,3 тысячи дополнительных поездов.