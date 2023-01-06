МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Министерство транспорта США сообщило о планах добиваться более высоких штрафов для авиаперевозчиков и других компаний, нарушивших правила защиты потребителей, заявив, что это необходимо для предотвращения нарушений в будущем. Замглавы МВФ оценила инфляционную ситуацию в США

В размещенном на сайте министерства уведомлении говорится, что ведомство намерено привлечь авиакомпании, билетных агентов и других лиц "к ответственности и предотвратить будущие нарушения, добиваясь более высоких штрафов, которые не будут рассматриваться просто как издержки ведения бизнеса".

Отраслевая группа "Авиакомпании Америки" отказалась от комментариев.

Уведомление появилось после того, как министр транспорта Пит Баттиджиг пообещал принять жесткие меры в отношении Southwest Airlines, если она не выплатит компенсации путешественникам после отмены почти 16 000 рейсов за неделю, закончившуюся 29 декабря.

Налагаемые министерством штрафы за нарушения прав клиентов авиакомпаний часто составляли лишь малую часть от возможных сумм. В прошлом году авиакомпания Air Canada согласилась на выплату 4,5 млн долларов, чтобы урегулировать расследование министерства в отношении заявлений о задержке возврата денег тысячам авиапассажиров. Первоначально ведомство требовало штраф в размере 25,5 млн долларов.

Air Canada вернула пассажирам 2,5 млн долларов и заплатила штраф всего в 2 млн долларов.

Министерство предложило новые правила защиты прав потребителей. В августе Баттиджиг успешно добился от авиакомпаний внесения "значительных изменений" в программы обслуживания клиентов. Почти все они согласились предлагать пассажирам питание и ночлег в случае задержек, которые возникли по их вине.

В ноябре министерство наложило штрафы еще на шесть авиакомпаний на общую сумму 7,25 млн долларов. Эти компании согласились выплатить 622 млн долларов в качестве компенсаций пассажирам.