МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Доставка грузов по воздуху с помощью беспилотных воздушных судов (БВС) — конвертоплана, коптера или самолета — в несколько раз дешевле, чем доставка с применением вертолетной техники, такое мнение РИА Новости выразил гендиректор компании "М-Индастриз" (разработчик и производитель БВС, участник рынка НТИ AeroNet) Михаил Липатов. Авторынок пожирает сам себя: что его ждет в 2023 году

По его словам, беспилотная аэрологистика способна оказать значительное влияние на повышение скорости работы логистических сервисов, тем более в удаленных и труднодоступных регионах, на социально-значимых маршрутах. Вертолетная техника может решать данные задачи, однако беспилотные авиационные системы, конвертоплан или коптер, обладают рядом преимуществ.

"Несмотря на широкое распространение вертолетной техники и массовое производство, вертолеты достигли предела по стоимости. Из-за сложной конструкции, в том числе силовых установок, дальнейшее снижение стоимости аппаратов и владения ими не ожидается. Производство БВС — коптеры, конвертопланы и самолеты — в пять и более раз дешевле, как и услуги на их основе. Единственное преимущество вертолетов в этом направлении сегодня — возможность перевозить сотни килограммов груза на сотни километров. БВС, способные составить конкуренцию вертолетам по данному пункту, находятся в стадии разработки", — рассказал Липатов.

Эксперт отметил, что особый интерес к доставке грузов с помощью беспилотных коптеров и конвертопланов проявляют нефтяники, на них сегодня приходится порядка 60% рынка вертолетных доставок грузов, а также почтовые службы и организации, заинтересованные в транспортировке грузов в местности с плохо развитой дорожной инфраструктурой и на морские объекты.

"Конвертоплан дешевле, ему не нужен пилот, услуги которого добавляют стоимости к доставке, он в разы экономичнее по топливу, и его не обязательно искать в случае потери в безлюдной местности. Он может обеспечивать перевозки в местностях, куда опасно или дорого отправлять пилотов", — добавил Липатов.