КРАСНОДАР, 7 янв — ПРАЙМ. Керченская паромная переправа возобновила работу, приостанавливавшуюся из-за усиления ветра, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю.

"Работа паромной переправы возобновлена", — говорится в сообщении.

Паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. В течение декабря ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В пятницу вечером движение было ограничено из-за усиления ветра.