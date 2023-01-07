МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Пассажирам старше 18 лет для регистрации на самолёт в Таиланд с 9 января потребуется справка о вакцинации или о выздоровлении от коронавируса, сообщила российская авиакомпания Azur Air. Российских туроператоров уведомили об ужесточении ковидных норм в Таиланде

"С 9 января 2023 года пассажиры старше 18 лет для регистрации на рейс должны предъявить справку о вакцинации от COVID-19 любой из вакцин, одобренных ВОЗ и Министерством общественного здравоохранения Таиланда, или справку о выздоровлении от COVID-19, полученные не позднее чем за 180 дней до вылета", — говорится в сообщении.

Авиакомпания отмечает, что в перечень одобренных вакцин в том числе входят "Спутник V" и "Спутник Лайт". При вакцинации двухкомпонентной вакциной второй компонент должен быть получен не менее чем за 14 дней до вылета. Однокомпонентная вакцина также должна быть получена не менее чем за 14 дней до вылета.

Пассажиры, которым по медицинским показаниям противопоказана вакцинация, должны предъявить соответствующую справку. На время пребывания в Таиланде необходимо иметь медицинскую страховку, покрывающую лечение от COVID-19. На детей младше 18 лет указанные правила не распространяются.