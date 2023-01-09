МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Движение грузового транспорта временно ограничено на федеральной трассе М4 "Дон" из Новороссийска в сторону Геленджика из-за непогоды, сообщает Госавтоинспекции Краснодарского края. Движение паромов через Керченский пролив возобновилось

"Госавтоинспекция по Новороссийску информирует: в связи с усилением ветра, ухудшением погодных условий, движение большегрузного транспорта по Федеральной автомобильной автодороге М4 "Дон" в сторону города Геленджика ограничено", — говорится в сообщении.

По данным Гидрометеобюро Новороссийска, в городе действует штормовое предупреждение по усилению северо-восточного ветра до 28 метров в секунду. Высота волн достигает 13-20 дециметров, сообщает в телеграм-канале пресс-служба администрации города-героя.