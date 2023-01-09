МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Авиаперевозчик "Тайга" с 10 января будет выполнять вертолетные маршруты на севере Хабаровского края, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Группа "Дело" прорабатывает транспортный маршрут через Иран

"Авиакомпания "Тайга" будет выполнять рейсы на направлениях из Николаевска-на-Амуре в Тугуро-Чумиканский район (из Николаевска-на-Амуре в населенные пункты Тугур, Тором, Чумикан и Удское) на вертолёте Ми-8. Вертолёт "Тайги" отправится в первый рейс во вторник, 10 января", — сообщает ведомство в своем официальном телеграм-канале.

Отмечается, что ранее перевозки осуществляла авиакомпания Utair. Причина смены авиакомпании не уточняется.

Частота перелетов остается прежней: два-три раза в месяц. Как информирует авиакомпания, они запланированы на 10 и 24 января, 14 и 28 февраля, 14 и 28 марта, 11 и 25 апреля, 2, 16 и 30 мая, 13 и 27 июня, 11 и 25 июля, 1, 15 и 29 августа, 12 и 26 сентября, 10 и 24 октября, 14 и 28 ноября, 12 и 26 декабря. Стоимость билета в одну сторону — от 504 до 4965 рублей, в зависимости от протяжённости маршрута.

Перелеты субсидируются из краевого бюджета, действует сниженный тариф. На эти цели из краевого бюджета в текущем году выделено более 63 миллионов рублей, добавляется в сообщении профильного министерства.

АО "Авиакомпания Тайга" (ранее АО "Авиационная компания Авиашельф") зарегистрировано в 1998 году. В основном занимается пассажирскими перевозками на местных воздушных линиях и авиационными работами на воздушных судах DHC-6, Ми-8, AW189. Основные виды работ — полеты на морские буровые установки, работы с внешней подвеской, медицинская эвакуация, тушение лесных пожаров. Авиакомпания выполняет все виды техобслуживания вертолетов Ми-8 различных модификаций, а также наземное обслуживание ВС в аэропортах Южно-Сахалинск, Ноглики и Оха. "Тайга" — член Ассоциации вертолетной индустрии и участник международной организации по безопасности полетов вертолетов стран СНГ (IHST-CIS).