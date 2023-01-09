2023-01-09T10:47:44+03:00
2023-01-09T10:47:44+03:00
2023-01-09T10:47:44+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230109/839415309.html
Сухогруз сел на мель в Суэцком канале, сообщило Leth
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Судно Glory село на мель в Суэцком канале, буксиры работают над снятием его с места, рассказали в международном морском агентстве Leth. "Сухогруз Glory сел на мель в тот момент,... ПРАЙМ, 09.01.2023
транспорт, бизнес, новости, сухогруз, мель, суэцкий канал
https://1prime.ru/images/83331/23/833312391.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83331/23/833312391.jpg
https://1prime.ru/images/83331/23/833312390.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83331/23/833312390.jpg
https://1prime.ru/images/83331/23/833312378.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83331/23/833312378.jpg
https://1prime.ru/transport/20221118/838863469.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Судно Glory село на мель в Суэцком канале, буксиры работают над снятием его с места, рассказали в международном морском агентстве Leth.
"Сухогруз Glory сел на мель в тот момент, когда присоединился к идущему на юг конвою (судов) близ аль-Кантара", — написали представители ведомства в Twitter.
В агентстве добавили, что в данный момент буксиры администрации Суэцкого канала пытаются снять судно с мели.
Глава администрации Усама Рабий заявил "Аль-Арабия", что посадка сухогруза на мель не повлияла на навигацию на Суэцком канале.