МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Судно Glory село на мель в Суэцком канале, буксиры работают над снятием его с места, рассказали в международном морском агентстве Leth. Сухогруз с зерном сел на мель в Мраморном море

"Сухогруз Glory сел на мель в тот момент, когда присоединился к идущему на юг конвою (судов) близ аль-Кантара", — написали представители ведомства в Twitter.

В агентстве добавили, что в данный момент буксиры администрации Суэцкого канала пытаются снять судно с мели.

Глава администрации Усама Рабий заявил "Аль-Арабия", что посадка сухогруза на мель не повлияла на навигацию на Суэцком канале.