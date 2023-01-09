МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в новогодние праздники (с 1 по 8 января) перевезли 2,26 миллиона пассажиров, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росавиация. "Авиасейлс" узнал, как москвичи продлили себе праздники

"По оперативным данным, в период новогодних праздников, с 1 января по 8 января 2023 года, российские авиакомпании обслужили более 2,26 миллиона пассажиров, увеличив показатель объемов авиаперевозок относительно аналогичного периода прошлого года на 11,3%", — говорится в сообщении.

На внутренних воздушных линиях значительным спросом пользовались рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Махачкалу.

Росавиация отмечает, что в ряде регионов России в период новогодних каникул отмечались сложные метеоусловия. Например, в московском регионе – от обильного снегопада, переходящего в ледяной дождь, до необычайно низких температур. Аномальные холода также были отмечены в центральной части России, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Авиакомпании и аэропорты принимали своевременные меры для оптимизации работы, дополнительно мобилизовав технический и инженерный персонал.

"На фоне сложных метеоусловий в новогодний период российские авиакомпании и аэропорты продемонстрировали устойчивость работы отечественного воздушного транспорта, увеличив объемы авиаперевозок и обеспечив безопасную перевозку пассажиров," — отметил руководитель Росавиации Александр Нерадько.