2023-01-09T12:00:39+03:00
2023-01-09T12:00:39+03:00
2023-01-09T12:00:39+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230109/839416406.html
Судно Glory быстро сняли с мели в Суэцком канале
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Судно Glory возобновило движение, сообщило международное морское агентство Leth. Ранее сообщалось, что сухогруз сел на мель, когда присоединился к идущему на юг конвою судов близ... ПРАЙМ, 09.01.2023
транспорт, бизнес, новости, суэцкий канал, сухогруз, мель
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАИР, 9 янв — ПРАЙМ. Судно Glory возобновило движение, сообщило международное морское агентство Leth.
Ранее сообщалось, что сухогруз сел на мель, когда присоединился к идущему на юг конвою судов близ аль-Кантара в Суэцком канале.
"Судно Glory было снято с мели буксирами администрации Суэцкого канала. Двадцать одно судно, следующее в южном направлении, возобновит движение", — следует из публикации ведомства в Twitter.
Подчеркивается, что движение судна будет осуществляться с незначительными задержками.
По данным СМИ, зарегистрированное на Маршалловых островах судно с кукурузой из украинских портов направляется в Китай.