КАИР, 9 янв — ПРАЙМ. Судно Glory возобновило движение, сообщило международное морское агентство Leth. Сухогруз сел на мель в Суэцком канале, сообщило Leth

Ранее сообщалось, что сухогруз сел на мель, когда присоединился к идущему на юг конвою судов близ аль-Кантара в Суэцком канале.

"Судно Glory было снято с мели буксирами администрации Суэцкого канала. Двадцать одно судно, следующее в южном направлении, возобновит движение", — следует из публикации ведомства в Twitter.

Подчеркивается, что движение судна будет осуществляться с незначительными задержками.

По данным СМИ, зарегистрированное на Маршалловых островах судно с кукурузой из украинских портов направляется в Китай.