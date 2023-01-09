МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД по итогам 2022 года выросли на 7,8% по сравнению с результатами 2021 года — до 1,136 миллиарда человек, сообщила компания. Погрузка на сети РЖД снизилась на 3,8 процента в 2022 году

В частности, в пригородном сообщении за год было отправлено — 1,027 миллиарда пассажиров (рост на 6,8%), а в дальнем следовании — более 108,3 миллиона пассажиров (рост на 17,8%).

Перевозки пассажиров на сети РЖД в декабре 2022 года выросли на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составили 95 миллионов человек, сообщает компания. В частности, в пригородном сообщении отправлено 86,7 миллиона пассажиров (+5,1%), в дальнем следовании — 8,3 миллиона пассажиров (+26,8%).

Пассажирооборот на сети РЖД в 2022 году вырос на 18,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 122,9 миллиарда пассажиро-километров, в том числе в пригородном сообщении — 31,4 миллиарда пассажиро-километров (+8,5%), в дальнем следовании — 91,5 миллиарда пассажиро-километров (+22,8%).

Пассажирооборот в декабре 2022 года составил 9,1 миллиарда пассажиро-километров, что на 27,7% больше показателей аналогичного периода предыдущего года. В частности, в пригородном сообщении он составил 2,5 пассажиро-километров (+7,9%), в дальнем следовании — 6,6 пассажиро-километров (+37,2%).