МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в ноябре 2022 года сократился на 13,7% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). США и Южная Корея будут вместе разрабатывать перспективные самолеты

По сравнению с ноябрем 2019 года показатель уменьшился на 10,1%. Объем международных грузовых авиаперевозок опустился на 14,2% в годовом выражении и на 10,7% — к ноябрю 2019 года.

Наибольшее снижение было зафиксировано в Азиатско-Тихоокеанском регионе (-18,6%). Заметное уменьшение наблюдалось также в странах Европы (-16,5%) и Ближнего Востока (-14,7%). Умеренное уменьшение было зафиксировано в странах Северной Америки (-6,6%) и Африки (-6,3%), а в Латинской Америке наблюдался рост — на 2,8%.

"Показатели грузовых авиаперевозок ослабли в ноябре, традиционно пиковом сезоне. Устойчивость перед лицом экономической неопределенности показана относительно стабильным спросом в месячном выражении. Но рыночные сигналы смешанные", — приводятся в сообщении слова главы IATA Вилли Уолша.

Как отметил глава организации, некоторые индикаторы показали потенциал роста: стабилизировались цены на нефть, замедлилась инфляция, наблюдался некоторый рост торговли товарами в мире. Вместе с этим организация следит и за такими факторами, как снижение экспортных заказов в мире и рост случаев заболевания COVID в Китае, говорится в сообщении.