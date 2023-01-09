Ряд российских компаний на фоне сложностей с обслуживанием самолетов из-за западных санкций уже получил аналогичные сертификаты, в частности "ЮТэйр-Инжиниринг". О планах получить аналогичные сертификаты сообщали "Аэрофлот" и Azur air.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов. Кроме того, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.