МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") получил сертификат разработчика авиатехники, сообщается на сайте Росавиации. Росавиация отчиталась о перевозке пассажиров в праздники в России

"Росавиацией выданы сертификаты разработчика авиационной техники:…ООО "Авиакомпания "Победа", — говорится в сообщении.

Ряд российских компаний на фоне сложностей с обслуживанием самолетов из-за западных санкций уже получил аналогичные сертификаты, в частности "ЮТэйр-Инжиниринг". О планах получить аналогичные сертификаты сообщали "Аэрофлот" и Azur air.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов. Кроме того, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.