Багаж вылетел из самолета в Якутии из-за разгерметизации люка
Багаж вылетел из самолета "ИрАэро" в Якутии из-за разгерметизации грузового люка
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Разгерметизация грузового люка произошла в самолете авиакомпании "ИрАэро" в Якутии, часть багажа вылетела, сообщили РИА Новости представители региональной прокуратуры и СК.
Согласно информации, инцидент произошел в понедельник 9 января. Самолет должен был совершить рейс из поселка Маган в Магадан, но через полчаса после взлета на высоте почти 3 тысячи метров у него открылся грузовой люк. Неполадку сразу обнаружили, воздушное судно развернули.
При этом часть багажа вылетела из самолета.
На борту находились 25 вахтовиков и шесть членов экипажа. Пассажиров разместили в гостинице, их пересадят на запасной борт, пострадавших среди них нет, отмечается в сообщении.
Позже авиакомпания уточнила, что воздушное судно выполняло чартерный рейс по маршруту Иркутск-Якутск-Магадан и приземлилось в Магане из-за неблагоприятных погодных условий.
Транспортная прокуратура Якутии начала проверку. Кроме того, проводится доследственная проверка. Росавиация взяла расследование инцидента на особый контроль.