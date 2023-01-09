МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Разгерметизация грузового люка произошла в самолете авиакомпании "ИрАэро" в Якутии, часть багажа вылетела, сообщили РИА Новости представители региональной прокуратуры и СК. "Авиасейлс" отметил двукратное снижение цен на билеты в Израиль и Египет

Согласно информации, инцидент произошел в понедельник 9 января. Самолет должен был совершить рейс из поселка Маган в Магадан, но через полчаса после взлета на высоте почти 3 тысячи метров у него открылся грузовой люк. Неполадку сразу обнаружили, воздушное судно развернули.

При этом часть багажа вылетела из самолета.

На борту находились 25 вахтовиков и шесть членов экипажа. Пассажиров разместили в гостинице, их пересадят на запасной борт, пострадавших среди них нет, отмечается в сообщении.

Позже авиакомпания уточнила, что воздушное судно выполняло чартерный рейс по маршруту Иркутск-Якутск-Магадан и приземлилось в Магане из-за неблагоприятных погодных условий.

Транспортная прокуратура Якутии начала проверку. Кроме того, проводится доследственная проверка. Росавиация взяла расследование инцидента на особый контроль.