МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в ноябре 2022 года увеличился на 41,3% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). IATA сообщила о сокращении международных грузовых авиаперевозок

При этом объем только международных пассажирских авиаперевозок в ноябре подскочил на 85,2% год к году, внутренних – увеличился на 3,4%.

Также, согласно данным IATA, самый сильный рост в годовом выражении наблюдался в Африке (84,5%) и на Ближнем Востоке (77,9%). Заметный рост наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (68,4%), Европе (37%) и Латинской Америке (27,8%). В Северной Америке показатель увеличился на 19,6%.

"Показатели перевозок в ноябре подтверждают то, что потребители наслаждаются свободой путешествий. К сожалению, реакция на возобновление международных рейсов в Китай в январе напоминает нам о том, что многие правительства по-прежнему играют в "научную политику" в отношении COVID-19 и путешествий", — приводятся в релизе слова генерального директора ассоциации Вилли Уолша.