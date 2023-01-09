МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. РЖД прогнозируют в 2023 году увеличение провозных способностей Восточного полигона до 173 миллионов тонн и планируют перевезти по нему больше 160 миллионов тонн, сообщает пресс-служба компании. РЖД запустили около 300 доппоездов в новогодние праздники

"Всесторонний подход к использованию возможностей Восточного полигона позволяет прогнозировать, что по итогам этого года перевезем больше 160 миллионов тонн. А провозные возможности сможем нарастить до 173 миллионов тонн", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что объем перевозок по Восточному полигону в 2022 году составил 148,8 миллиона тонн, почти на пять миллионов больше, чем было установлено паспортом проекта. Провозная способность Восточного полигона по итогам прошлого года достигла 158 миллионов тонн.

Этому поспособствовал рекордный объем строительных работ на 131 миллиард рублей, досрочный ввод в эксплуатацию восьми инфраструктурных объектов из 263 заявленных в рамках II этапа развития Восточного полигона, а также технологические решения — вождение поездов с увеличенной длиной и массой. Так, на восточном направлении в прошлом году провели больше 16 тысяч тяжеловесных поездов (7100 т).

Восточный полигон расположен в границах четырех железных дорог — Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной. Он обслуживает транспортные потребности 14 субъектов РФ и обеспечивает транзит для всей страны. ОАО "РЖД" с 2013 года реализует комплекс первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры полигона. Его цель — ликвидация "узких мест" на железных дорогах для обеспечения дополнительного объема перевозок грузов российских компаний.