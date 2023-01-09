МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В наступившем 2023 году Восточный полигон станет одним из ключевых российских транспортных инфраструктурных проектов: в рамках федеральной программы на развитие БАМа и Транссиба в 2023-2025 годах планируется выделить 788,3 млрд рублей.

По итогам 2022 года был достигнут показатель провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в 158 млн тонн в год. К 2024 году провозная способность должна увеличиться до 180 млн тонн в год, сообщалось на правительственной комиссии по транспорту, благодаря комплексной модернизации, проводимой ОАО "РЖД".

Как отмечал на упомянутом заседании комиссии первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, "выстраивание транспортно-логистических коридоров — это системная работа". Она включает развитие железнодорожной инфраструктуры и портовых мощностей, расширение возможностей пунктов пропуска коридора Север — Юг, а также на Востоке — на границе с Китаем. На Восточном полигоне РЖД приступили к модернизации инфраструктуры в 2013 году. С этого времени расшивка "узких мест", обновление локомотивного парка и ввод новых тяговых подстанций идет в штатном режиме в рамках заявленных показателей.

В прошлом 2022 году в ходе первого и второго этапов модернизации на БАМе и Транссибе было проложено свыше 140 км путей и установлено более 300 стрелочных переводов. Идет масштабная модернизация энергетического хозяйства, в рамках которой установлено около 2,5 тыс. опор контактной сети. На Дальневосточной железной дороге завершается последний этап реконструкции тяговой подстанции Хабаровск-2 — одной из крупнейших в регионе. Введение в эксплуатацию этого объекта обеспечит бесперебойное движение грузовых поездов, в том числе повышенной массы и сдвоенных, а также сократит интервал их следования. В результате повысится пропускная способность на участке Волочаевка-Кругликово в экспортном направлении — к тихоокеанским портам Приморья и пограничным переходам. На Красноярской железной дороге реконструкция двух тяговых подстанций — Саянской и Крупской — уже завершена. Инвестиции РЖД в эти проекты составили 1,7 млрд руб.

На Забайкальской железной дороге в Амурской области строится Керакский железнодорожный тоннель, который должен заменить старый инфраструктурный объект. Протяженность нового сооружения — 926 м. По завершении строительства он станет самым длинным тоннелем на Забайкальской ветке.

28 декабря в рамках второго этапа развития Восточного полигона в Амурской области было запущено движение на железнодорожном перегоне Аносовская — Пурикан. Только в ходе его строительства было проложено около 20 км железнодорожных путей, возведено 10 мостов и 8 водопропускных труб. Построенный ускоренными темпами (примерно за полгода) перегон стал своеобразными воротами для поездов на пересечении Транссиба и рокадного направления Бамовская — Тында. В результате ожидается, что объем грузов увеличится не только с западного направления, но и с восточного участка БАМа.

По мнению экспертов, поэтапная реализация масштабного проекта реконструкции Восточного полигона несет в себе мультипликативный эффект. Строительство мощной транспортной артерии в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона не только будет способствовать увеличению грузопотока. Одновременно будет строиться новое жилье, объекты социальной инфраструктуры, активизируется рынок труда, что, по приблизительным подсчетам, может привести к росту ВВП до 5-7%.

В рамках заседания правительственной комиссии по транспорту прошло обсуждение программы поэтапного вывода путевого комплекса РЖД на нормативный уровень до 2035 года. В частности, первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минтрансу РФ совместно с РЖД обеспечить при необходимости ежегодную актуализацию программы с учетом прогноза социально-экономического развития России.

В расширении возможностей железных дорог на восточном направлении в первую очередь заинтересованы угольщики, а также грузоотправители, оперативно перестроившие логистику для сохранения товарооборота.

Как прокомментировал итоги года гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров, из-за принципиального изменения традиционных грузопотоков впервые свои грузы по БАМу и Транссибу на восток отправили больше 700 российских компаний. "Нам пришлось быстро адаптироваться к новой реальности», — сказал глава РЖД, почеркнув, что действовать пришлось "четко, смело и нестандартно".