МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения автотранспорта во вторник, 10 января, с 4.00 до 16.00 мск в связи с ремонтными работами, ограничения на подъездах к мосту введут с 3.00, сообщил Минтранс РФ. Назван срок начала строительства Ленского моста

"Десятого января в 03.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04.00 до 16.00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", — сообщается в Telegram-канале министерства.

В ведомстве попросили автовладельцев и водителей заранее планировать поездки и следить за информацией.

На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В начале декабря возобновлено движение по отремонтированной правой части моста, начаты работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.